В Петрозаводске построят самый большой в Карелии спортцентр

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Глава Карелии Артур Парфенчиков и бизнесмен Леонид Белуга заложили памятную капсулу на стройплощадке спортивного центра, возведение которого началась в Петрозаводске рядом с ТРЦ "Лотос Плаза".
Белуга, чья фирма финансирует строительство, рассказал Парфенчикову о том, что строящийся объект будет самым большим спортивным центром в Карелии.
Согласно проекту, в новом трехэтажном здании общей площадью 19 тыс. кв. метров разместятся бассейн на 7 дорожек, залы для занятий танцами, гимнастикой и единоборствами. Ежедневно спортцентр сможет посещать 1,2 тыс. человек. Планируется открытие детских спортивных секций.
Подробнее о проекте и его стоимости читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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