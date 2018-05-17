В Петрозаводске построят самый большой в Карелии спортцентр

Глава Карелии Артур Парфенчиков и бизнесмен Леонид Белуга заложили памятную капсулу на стройплощадке спортивного центра, возведение которого началась в Петрозаводске рядом с ТРЦ "Лотос Плаза".

Белуга, чья фирма финансирует строительство, рассказал Парфенчикову о том, что строящийся объект будет самым большим спортивным центром в Карелии.

Согласно проекту, в новом трехэтажном здании общей площадью 19 тыс. кв. метров разместятся бассейн на 7 дорожек, залы для занятий танцами, гимнастикой и единоборствами. Ежедневно спортцентр сможет посещать 1,2 тыс. человек. Планируется открытие детских спортивных секций.

Подробнее о проекте и его стоимости читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".