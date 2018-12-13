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Новости. Общество
16:10, 13 Декабря 2018
фото: tOrange.biz

В Петрозаводске повысится плата за детсады

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Размер платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях Петрозаводска, вырастет с 1 января 2019 года.

Согласно документу, плата за посещение групп полного дня вырастет до 166 рублей за одного ребенка в день. Сейчас она составляет 155 рублей.

За те дни, когда ребенок не посещает детсад, плата врастет со 133 до 140 рублей в день.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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Иван
2018-12-13 16:52:28
Воспитателей оптимизировали, теперь еще плату (одну из самых высоких на Северо-западе!) поднимут. Молодцы. Как сказал известный чиновник - никто не просил вас рожать!!
однозначно
2018-12-13 16:49:39
Всё правильно. Сейчас плодовитые мамочки истерить начнут. А что : любишь размножаться - люби и за детский сад платить.
asusls
2018-12-13 16:55:59
однозначно, в городе Санкт - Петербург плата за одно место до 7 лет - 1089,20, в Петрозаводске 3 тысячи с лишним. В Петрозаводске самые дорогие сады на Северо-Западе России.Вы издеваетесь? Думаете сады у нас лучше чем в Питере или в других городах?
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