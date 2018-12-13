В Петрозаводске повысится плата за детсады

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Размер платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях Петрозаводска, вырастет с 1 января 2019 года.
Согласно документу, плата за посещение групп полного дня вырастет до 166 рублей за одного ребенка в день. Сейчас она составляет 155 рублей.
За те дни, когда ребенок не посещает детсад, плата врастет со 133 до 140 рублей в день.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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