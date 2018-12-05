В Петрозаводске пожарные спасли ребенка

В пожарно-спасательную службу Петрозаводска поступил звонок с просьбой о помощи девочке, у которой застряла нога в металлической решетке, сообщили в МЧС Карелии.

В минувший вторник, 4 декабря, в 18.35 на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил звонок с просьбой о помощи ребенку.

У девочки на ул. Кирова застряла нога в металлической решетке.

Пожарные с помощью специального гидравлического инструмента освободили ногу девочку за три минуты.