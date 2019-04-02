В Петрозаводске предпринимателям сложно найти помещения для аренды

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Администрация Петрозаводска сообщила о нехватке свободных муниципальных помещений для аренды, которые соответствовали бы требованиям предпринимателей.
Об этом заявила начальник отдела экономики и инвестиционной политики городской мэрии Ольга Пепоева в ходе обсуждения стратегии социально-экономического развития Петрозаводска на период до 2025 года. Заседание состоялось в администрации карельской столицы.
В Петрозаводске имеется перечень муниципального имущества, предназначенного для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Список утвержден депутатами Петросовета.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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