В Петрозаводске предпринимателям сложно найти помещения для аренды

Администрация Петрозаводска сообщила о нехватке свободных муниципальных помещений для аренды, которые соответствовали бы требованиям предпринимателей.

Об этом заявила начальник отдела экономики и инвестиционной политики городской мэрии Ольга Пепоева в ходе обсуждения стратегии социально-экономического развития Петрозаводска на период до 2025 года. Заседание состоялось в администрации карельской столицы.

В Петрозаводске имеется перечень муниципального имущества, предназначенного для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Список утвержден депутатами Петросовета.

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