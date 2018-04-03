В Петрозаводске представят книгу о борьбе советской контрразведки против финских спецслужб

В Петрозаводске в этот четверг состоится презентация монографии Сергея Веригина "Противостояние: борьба советской контрразведки против финских спецслужб в 1939-1944 гг.".

Об этом сообщает пресс-служба Петрозаводского госуниверситета.

Сергей Веригин является директором Института истории, политических и социальных наук ПетрГУ; профессор, доктор исторических наук.

Презентация будет проходить в Научной библиотеке ПетрГУ, начало – в 16 часов.

"Монография посвящена малоизученной проблеме в отечественной историографии Второй мировой войны. В ней показывается борьба органов безопасности Карелии против финских спецслужб в советско-финляндской войне 1939-1940 гг., межвоенный период (март 1940 – июнь 1941 гг.) и годы Великой Отечественной войны на Карельском фронте (июнь 1941 – сентябрь 1944 гг.)", - говорится в анонсе мероприятия.

Особое внимание уделено противодействию деятельности финских разведывательно-диверсионных школ в советском тылу в 1942 – 1944 гг., располагавшихся на оккупированной территории Карелии и в приграничных районах Финляндии.

Книга подготовлена на основе широкого круга источников, в том числе архивных документов. Многие их этих документов впервые вводятся в научный оборот.