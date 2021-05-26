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В Петрозаводске предвыборную скамейку привезли на похоронной машине (ФОТОФАКТ)

Новости. Политика
08:05, 27 Мая 2021
фото: читатель Столицы на Онего

В Октябрьском районе Петрозаводска появилась скамейка, предлагающая проголосовать за Дмитрия Данильева.

Как рассказал очевидец, накануне на Октябрьском проспекте в Петрозаводске он заметил машину с надписью «Похоронные услуги». Когда машина остановилась, из нее выгрузили скамейку и установили на тротуаре. Читатель сфотографировал скамейку и прислал фото в редакцию.

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На скамейке написан текст, в котором жителям района предлагается проголосовать за депутата Дмитрия Данильева. Судя по тексту, у Дмитрия Данильева есть программа, и он  отчитывается перед избирателями. Далее написан сайт предварительного голосования и размещен призыв голосоват и слоган "Вместе мы победим!".

О том, что речь идет о праймериз «Единой России», умалчивается. На скамейке нет партийной символики и логотипа партии.

Добавим, что Дмитрий Данильев – это действующий депутат Петросовета от партии «Единая Россия» по округу №13 (Октябрьский район), который работает директором муниципального предприятия «Мемориал», оказывающего населению ритуальные услуги.

На официальном сайте МУПа жителям Петрозаводска предлагается «весь спектр услуг по организации похорон».

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Комментарии

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banan
2021-05-27 10:37:26
Транспорт должен работать - нет заказов на перевозку тел, пусть возит грузы.
однозначно
2021-05-27 10:18:21
Кого назначим, тот и похоронит. Мы здесь власть
Изя
2021-05-27 10:41:15
однозначно, ошибся малость . Тех и похоронят.....)))
User
2021-05-27 10:05:55
В каком месте и кого они победят?
кир
2021-05-27 10:50:11
User, болтолог-политолог, - сказал кот. Совсем нечем заняться. Хоть здесь потрындеть. :)
кир
2021-05-27 09:45:29
Пофиг совсем.
Изя
2021-05-27 10:07:35
И это плохо , позицию надо иметь )))
mobikk
2021-05-27 09:19:37
А где на этом фотофакте похоронная машина? Прозрачная что-ли? Или лишь бы болтануть, не отвечая за слова?
Изя
2021-05-27 09:02:48
Символично для едросов !!!)))
Искра
2021-05-27 08:58:04
А чего знак ЕР то не зафиксировал? Стыдно?
Крест
2021-05-27 08:35:07
Символично: похоронная машина и Единая Россия, хорошо "придумал", а похороны скоро станут дороже жизни?!?
Саныч
2021-05-27 08:21:00
Слоган "Мы все похороним!"
наташка
2021-05-27 08:11:47
Светлолицие в шоке
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