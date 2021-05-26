В Петрозаводске предвыборную скамейку привезли на похоронной машине (ФОТОФАКТ)

В Октябрьском районе Петрозаводска появилась скамейка, предлагающая проголосовать за Дмитрия Данильева.

Как рассказал очевидец, накануне на Октябрьском проспекте в Петрозаводске он заметил машину с надписью «Похоронные услуги». Когда машина остановилась, из нее выгрузили скамейку и установили на тротуаре. Читатель сфотографировал скамейку и прислал фото в редакцию.

На скамейке написан текст, в котором жителям района предлагается проголосовать за депутата Дмитрия Данильева. Судя по тексту, у Дмитрия Данильева есть программа, и он отчитывается перед избирателями. Далее написан сайт предварительного голосования и размещен призыв голосоват и слоган "Вместе мы победим!".

О том, что речь идет о праймериз «Единой России», умалчивается. На скамейке нет партийной символики и логотипа партии.

Добавим, что Дмитрий Данильев – это действующий депутат Петросовета от партии «Единая Россия» по округу №13 (Октябрьский район), который работает директором муниципального предприятия «Мемориал», оказывающего населению ритуальные услуги.

На официальном сайте МУПа жителям Петрозаводска предлагается «весь спектр услуг по организации похорон».