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В Петрозаводске пришлось вызывать полицию, чтобы медики сделали тест на Covid-19

Новости. Происшествия
15:50, 09 Мая 2020
фото: © EPA-EFE/Alessandro Di Marco, архив
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Минздрав Карелии рассказал об инциденте, который произошел 9 мая в микрорайоне Кукковка.

По данным ведомства, ранее пациент сам обратился за помощью в медицинское учреждение Петрозаводска. После осмотра был поставлен диагноз ОРВИ, в связи с этим взят мазок для теста на коронавирусную инфекцию. Результат оказался положительным, от предложенной госпитализации гражданин отказался.

Так как в квартире с ним проживают супруга, которая работает продавцом-кассиром в продовольственном магазине, и трое мужчин, работающих на стройке, по предписанию Роспотребнадзора были направлены специалисты для взятия мазков у супруги пациента и еще трех мужчин.

Пациент отказался пускать специалистов в квартиру, создавал конфликтную ситуацию, при этом снимал происходящее на камеру телефона. Мужчина сказал о том, что его супруга выйдет на работу 10 мая. Руководство магазина было проинформировано сотрудниками медицинского учреждения о данном инциденте.

"Взять материал для теста удалось только по прибытии сотрудников правоохранительных органов и представителей Роспотребнадзора. Проводятся необходимые противоэпидемиологические мероприятия", - отметили в ведомстве.

Такие действия граждан являются примером безответственности, которая может привести к страшным последствиям.

Напомним, в Карелии число заболевших Covid-19 увеличилось за сутки на 20 человек.

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