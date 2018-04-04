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Новости. Общество
16:13, 04 Апреля 2018

В Петрозаводске продолжают отлавливать бродячих собак

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С начала недели в городской приют для безнадзорных животных помещены девять бродячих собак, сообщили в администрации Петрозаводска.

"Пять из девяти собак отловлены в районе улицы Халтурина. Выловлены собаки, беспокоившие жителей улиц Новосулажгорской и Антонова", - рассказала Ксения Иванова.

На этой неделе сотрудники управления благоустройства и экологии администрации также провели очередной рейд по проверке условий содержания пойманных животных в приюте.

Напомним, сообщать об агрессивных безнадзорных животных можно по круглосуточному телефону МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба" – 051.

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