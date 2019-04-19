В Петрозаводске произошли "мусорные" пожары

Горел мусор на открытой территории, контейнер и мусоропровод, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В четверг, 18 апреля, в 14.39 на ул. Фабричной, 5 произошел пожар на открытой территории. В результате уничтожен мусор на площади 20 кв м. В 20.51 на ул. Фурманова, у д. 8 загорелся пластиковый мусорный контейнер на площади 1 кв м.

Ночью в 00.30 на ул. Древлянка, 20 в жилом доме горел мусор и стена мусоросборной камеры в подъезде № 5 на площади 1 кв м.

Причины пожаров, виновные, ущерб устанавливаются.