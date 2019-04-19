В Петрозаводске произошли "мусорные" пожары

Новости по теме
Загрузка...
Горел мусор на открытой территории, контейнер и мусоропровод, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
В четверг, 18 апреля, в 14.39 на ул. Фабричной, 5 произошел пожар на открытой территории. В результате уничтожен мусор на площади 20 кв м. В 20.51 на ул. Фурманова, у д. 8 загорелся пластиковый мусорный контейнер на площади 1 кв м.
Ночью в 00.30 на ул. Древлянка, 20 в жилом доме горел мусор и стена мусоросборной камеры в подъезде № 5 на площади 1 кв м.
Причины пожаров, виновные, ущерб устанавливаются.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
15.04.2019, 14:08
16.04.2019, 19:10
16.04.2019, 11:39
14.04.2019, 18:02
Аналитика
18.04.2019 15:39
Капитал
В Карелии обсудили новую программу расселения из аварийного жилья, которая начинается в этом году и продлится до 2025 года.
18.04.2019 15:08
17.04.2019 10:10
16.04.2019 15:10
15.04.2019 14:13
Чтиво
18.04.2019 14:10
Частная жизнь
Жительницы Чалны рассказали, как они пытаются выжить в доме, который держится на монтажной пене.
15.04.2019 15:40
15.04.2019 14:08
15.04.2019 11:59
Медиа
04.04.2019 14:29
Комментарии