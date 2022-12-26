В Петрозаводске производители пожарных роботов сохранят рабочие места за счет займа

Фонд развития промышленности Карелии выдаст льготный займ инженерному центру «ЭФЭР».
Наблюдательный совет фонда развития промышленности республики решил профинансировать два промышленных предприятия.
Льготные займы выдадут инженерному центру «ЭФЭР» и компании «ТК Карелия-Гранит».
«ЭФЭР» полученный займ в семь миллионов рублей направит на сохранение рабочих мест в количестве 186 сотрудников.
«ТК Карелия-Гранит» потратит 20 млн рублей на строительство цеха камнеобработки. Общий бюджет проекта - 95,5 млн рублей, количество новых рабочих мест - 31.
Все займы от 3,5% годовых предоставят на срок до пяти лет, сообщили в фонде развития промышленности Карелии.
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