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Новости. Общество
16:13, 19 Марта 2018

В Петрозаводске пройдет акция, посвященная борьбе с туберкулезом

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Жители города могут получить бесплатные консультации и обследоваться.

В Городской поликлинике № 1 Петрозаводска (пр. Лесной, д. 40) 23 марта пройдет профилактическая акция "Белая ромашка". Акция приурочена к Всемирному дню борьбы с туберкулезом, который по инициативе Всемирной организации здравоохранения отмечается 24 марта.

В России этот день называют Днем белой ромашки.  Впервые благотворительная акция по оказанию помощи больным туберкулезом прошла в 1911 году: для получения денежных средств была организована продажа целлулоидных цветков в виде белой ромашки. Инициатором акции выступил российский ученый Николай Пирогов. Впоследствии цветок белой ромашки был избран эмблемой борьбы с туберкулезом, символом здоровья и чистого дыхания легких. История проведения этой акции насчитывает уже более ста лет. И с каждым годом привлекает все большее внимание общественности к проблеме борьбы с одним из самых распространенных и опасных заболеваний.

Посетителей акции в Петрозаводске ждут индивидуальное консультирование по здоровому образу жизни, отказу от курения и путям преодоления стресса, определение уровня угарного газа в выдыхаемом воздухе, измерение артериального давления, роста, веса, определение индекса массы тела, а также мастер-классы по сити-дансу –  оздоровительной скандинавской технологии для людей старшего возраста и ослабленных людей и по оздоровительной программе профилактики туберкулеза и легочных заболеваний "Легкое дыхание". Национальная библиотека Республики Карелия под девизом "Наша цель – здоровье!" представит викторину "Ромашка здоровья", сундучок с загадками и экспресс-фотозону.

Время проведения акции "Белая ромашка" – с 9.00 до 13.00 часов.

Все услуги оказываются бесплатно.

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