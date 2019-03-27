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Новости. Спорт
18:20, 27 Марта 2019
фото: @ Юрий Игнатюк / vk.com/akvatika.karelia

В Петрозаводске пройдет полуфинал Всероссийских соревнований по баскетболу

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Соревнования пройдут со 2 по 7 апреля в "Акватике" среди юношей до 14 лет, сообщили в Минспорта Карелии.

Со 2 по 7 апреля в универсальном спортивном зале "Акватика" в Петрозаводске пройдут игры второго раунда полуфинала Всероссийских соревнований по баскетболу среди юношей до 14 лет.

По информации Федерации баскетбола Республики Карелия, в соревнованиях примет участие команда спортивной школы №4 Петрозаводска, которая в этом сезоне впервые за почти 30 лет смогла выиграть Первенство Северо-Западного федерального округа.

Также на старт выйдут команды Кирова, Санкт-Петербурга, Череповца и две команды из Москвы.

В финал, который состоится в мае в Воронеже, выйдут две лучшие команды турнира.

Начало соревнований 2-4 и 6-7 апреля в 10.00 (5 апреля выходной день).

Церемония открытия пройдет 2 апреля в "Акватике" в 11.30. Церемония закрытия – 7 апреля в 15.00.

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