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В Петрозаводске пройдет суббота доноров – требуется кровь всех групп

Новости. Общество
10:27, 08 Февраля 2021
фото: Столица на Онего
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Доноров всех групп крови ждут на станции переливания крови в Карелии.

Для создания оптимального запаса донорской крови создан донорский светофор, который на сегодняшний день горит красным почти по всем пунктам, кроме 0(1) Rh+. Что означает, что возникла повышенная потребность во всех группах крови.
0(1) Rh+ отмечено желтым маркером – это значит, что крови недостаточно, необходимо прийти и сдать.

В паблике "Станция переливания крови Петрозаводска" отмечается, что прием доноров ведется с 8.00 до 13.00 ежедневно с понедельника по пятницу. Также 13 февраля пройдет суббота доноров прием доноров с 8-12 часов по предварительной записи по номеру телефона регистратуры+79658171085 или 76-42-65 по адресу Пирогова д 4 А.

Предварительная запись с 13-15 часов по номеру телефона регистратуры+79658171085 или 76-42-65 .

Донорам напоминают, что за сутки до донации и утром из рациона необходимо исключить всю жирную, острую и копченую пищу, а также молочные продукты, в том числе масло и сыр, колбасные изделия, яйца, финики, шоколад и бананы.⁣⁣
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