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В Петрозаводске прошла большая встреча дизайнеров и архитекторов

Новости. Общество
15:10, 31 Октября 2022
фото: © ИП Кокконен

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Гостей принимал флагманский магазин известного бренда KERAMA MARAZZI в Петрозаводске

Профессионалы обсуждали новую коллекцию сантехники и дизайнерской мебели «Инновации + эмоции = Tecnologica». Как искать вдохновение в формах песка и линиях ветра, что в тренде, и какие технологии доступны мастерам сегодня? Об этом рассказал приглашенный спикер Массимо Санти — дизайнер, архитектор, директор направления «Сантехника» KERAMA MARAZZI.

Массимо Санти родился в Римини, а сейчас живет и работает в Москве. В 2020 году благодаря его активному участию компания KERAMA MARAZZI открыла фабрику по производству сантехнических изделий в городе Орел. На площади 12 тысяч кв. м все оборудование, от печей для обжига до промышленных роботов, сделано в Италии. А ассортимент продуктов для ванной комнаты, появившийся благодаря новым производственным возможностям, выходит за границы привычных представлений о комфорте и просто хорошем дизайне. Геометрия, лежащая в основе дизайна, стала вызовом для создания форм, безупречных в каждой детали и гарантирующих удовольствие от использования.

KERAMA MARAZZI — международный бренд, входящий в число лидеров глобального рынка керамики. В состав компании входят заводы по производству керамической плитки и керамического гранита, единственная в своем роде творческая фабрика декоративных элементов, собственный завод сантехники, а также суперсовременные линии по выпуску уникальных материалов сверхкрупных форматов. Строгое соблюдение экологических норм — один из ключевых принципов KERAMA MARAZZI. Керамическая продукция производится из натурального сырья, не выделяет вредных веществ, не подвержена горению. Использование таких материалов в частных и коммерческих проектах помогает сохранить здоровье потребителей и экологию планеты.

На встрече, которая состоялась в октябре в петрозаводском салоне KERAMA MARAZZI, присутствовали более 40 гостей. Лекция прошла на одном дыхании — живая, максимально интересная, полезная и по-итальянски экспрессивная. Массимо Санти поделился с дизайнерами своими источниками вдохновения. Например, в серии раковин CONCHIGLIA («конкилья» — ит. «ракушка») из новой коллекции AMAREMARE без труда угадывается волнистая форма морской ракушки. Кажется, вот-вот услышишь шум морских волн и почувствуешь свежий бриз.

Раковина Sabbia («саббиа» — ит. «песок») вдохновлена формами песка и органическими мотивами.

Линии, которые рисует ветер на прибрежном песке, отражены в структурированных стенках раковины Vento («венто» — ит. «ветер»).

Новая коллекция Tecnologica M — актуальная интерпретация «мойдодыра», стильное переосмысление классического дизайна. Раковина, совмещенная со смесителем и тумбой, станет ключевым элементом современной ванной комнаты.

Дизайнеры зарядились энергией от итальянского мастера и вдохновились на новые интерьерные решения. В салоне KERAMA MARAZZI уверены, что такие встречи профессионалов станут доброй традицией. А знакомиться с коллекциями приглашают всех желающих. Адрес: ул. «Правды», 40-а.

В список полезных групп: https://vk.com/kerama_marazzi_petrozavodsk
Добро пожаловать!

Реклама / ИП Кокконен / ИНН100102183483

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