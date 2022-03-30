В Петрозаводске проснулись клещи (ФОТО)

В одном из петрозаводских пабликов опубликовано фото клеща: по словам автора, нападение произошло в городе.

Фото иксодового клеща опубликовал 21 апреля один из подписчиков паблика «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

«Вот такую красоту вчера в городе где-то подхватил», — описал фото его автор.

В комментариях к посту появилось сообщение с паблика администрации города, где уточнялось, что обработка города от клещей начнется с мая: «акарицидная обработка городских территорий (от клещей) начнется с мая месяца и продолжится до 15.06. Всего будет обработано 37 га территории города. Перечень объектов будет опубликован позднее в группе Администрации».

Напомним, что к середине апреля 2022 года Роспотребнадзор не зафиксировал ни одного случая присасывания клеща в Карелии.