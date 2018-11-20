В Петрозаводске проверяют состояние дорожек и лестниц в скверах

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Специалисты управления благоустройства и экологии инспектируют качество уборки дорожек и лестничных спусков, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Во время очередного рейда обследованы дорожки и лестницы в парках и скверах Петрозаводска, проверено состояние и качество уборки городских велопешеходных маршрутов.
"Для подготовки предложений в программу "Безопасный Петрозаводск" мы приступили к инвентаризации технического состояния всех имеющихся в городе лестничных спусков – их насчитывается более ста", – сообщила начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина.
В ближайшее время при помощи организации-спонсора будет демонтировано устаревшее спортивно-игровое оборудование вблизи улиц Крылова, Нойбранденбургской и Анохина.
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