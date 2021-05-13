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В Петрозаводске людей с ограниченными возможностями приглашают на мастер-классы по танцам

Новости. Общество
17:40, 14 Мая 2021
фото: © Администрация Петрозаводска
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Мастер-классы «Хороводы мира» для людей с ментальными нарушениями и ограниченными возможностями проводятся в карельской столице, сообщили в администрации города.

В Петрозаводске стартовал цикл мастер-классов «Хороводы мира». Танцевальные занятия проводят для людей с метальными нарушениями и ограниченными возможностями здоровья.

Мероприятия проходят в рамках проекта «Связующая нить». Его при поддержке администрации Петрозаводска реализует КРДООИ «Ребенок — инвалид детства».

На первом занятии цикла участники узнали, что такое хоровод, как зародился танец, каковы его особенности и значение в славянской культуре, почему нужно двигаться «по солнцу» и зачем повязывают красные ленточки. Активная часть включила в себя обучение новым движениям и применение полученных умений на практике.

Следующий мастер-класс уже был посвящён уличной танцевальной культуре. Участники познакомились с историей street dance, эволюцией стилей, становлением культуры хипа-хопа и фанка. Вместе с преподавателем вновь выучили основные танцевальные движения и опробовали их в деле. Познавательные мастер-классы для подопечных общественной организации продолжатся. Кроме танцевальных уроков, участников ждут музыкальные, ремесленные и художественные занятия.

«Связующая нить» — один из 12 проектов, получивших муниципальную грантовую поддержку в этом году. Мероприятия, заявленные в проектах, будут реализованы до 30 ноября 2021 года.

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