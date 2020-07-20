В Петрозаводске реконструируют знаменитый родник у Неглинки

В столице Карелии благоустраивают один из старейших родников – расположенный возле реки Неглинка источник, которым десятилетиями пользуются петрозаводчане.

В столице Карелии началось благоустройство старейшего городского родника, который расположен в историческом месте "старого Петрозаводска" - парке вблизи русла Неглинки, чуть ниже Школы искусств.

В этом месте, в районе улицы Вольная, родник существует уже много лет, и представители нескольких поколений петрозаводчан охотно берут здесь чистую воду. Вокруг родника находится парк со старыми деревьями, рядом протекает Неглинка, которая несет свои воды в Онежское озеро.

В последние годы вокруг родника уже не было никакого благоустройства, и поэтому строительная компания "Баренц Групп" взяла на себя приведение в порядок этого места. Сейчас здесь сделана временная лестница, по которой можно спускаться к роднику и брать воду.

Проект благоустройства, который уже начала реализовывать компания "Баренц Групп", включает в себя создание навеса и постоянной удобной лестницы. Они появятся в ближайшее время.