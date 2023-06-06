В Петрозаводске ремонтируют старейшее в Карелии учебное заведение

Детскую музыкальную школу имени Г. Синисало капитально отремонтируют к новому учебному году, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Благодаря национальному проекту «Культура» к сентябрю отремонтируют детскую музыкальную школу имени Г. Синисало.



Подрядчик капитально отремонтирует фасад здания – утеплит его и облицует керамогранитом. Об этом на своей странице сообщил глава Петрозаводска Владимир Любарский, который 6 июня проверил темпы и качество работ.



«Изначальный проект фасада вызвал у архитектора Александра Савельева вопросы. По его мнению, цветовая гамма не вписывалась бы в общую концепцию Октябрьского района. Александр Анатольевич разработал свой вариант – работы ведутся с учетом его рекомендаций» – написал на своей странице глава города.



Кроме того, к концу лета в здании школы заменят старые оконные блоки на новые. Ремонтные работы уже начались.