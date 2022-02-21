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В Петрозаводске росгвардейцы задержали мужчину, угрожавшего матери расправой

Новости. Общество
10:32, 23 Февраля 2022
фото: © Управление Росгвардии Карелии

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Житель Петрозаводска устроил дома погром и угрожал своей маме физической расправой, сообщили в Управлении Росгвардии по Карелии.

Росгвардейцы выезжали на помощь петрозаводчанке, которая воспользовалась тревожной кнопкой, находясь в своей квартире в микрорайоне Перевалка. По словам 57-летней женщины, ее сын, 34-летний местный житель, устроил дома беспорядок, избил кошку, а также угрожал матери физической расправой.

Представители ведомства задержали нарушителя и доставили его в полицию для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, пьяный житель Карелии был задержан за буйное поведение в магазине.

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