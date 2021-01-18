Подростка в Петрозаводске поймали на воровстве

В Петрозаводске вневедомственная охрана задержала 16-летнего подростка, позарившегося на наушники за тысячу рублей, сообщили в Росгвардии Карелии.

В минувшее воскресенье на пульт Петрозаводского отдела вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги из гипермаркета. Причиной вызова группы задержания стало то, что 16-летний посетитель магазина пытался похитить наушники.

Стоимость товара составляла более одной тысячи рублей. Он положил упаковку в рюкзак и пытался пройти мимо кассы незамеченным.



Злоумышленника задержали и передали полицейским.