В Петрозаводске с незаконной свалки вывезли 108 кубометров мусора

Глава столицы Карелии Владимир Любарский рассказал о ликвидации огромной свалки на Ерофеевской улицы на Древлянке.

На прошлой неделе на открытой городской планерке, посвященной уборке города, Владимир Любарский поручил специалистам разобраться со свалкой, появившейся неподалеку от пересечения с Лососинским шоссе. Проблему на совещании обозначил житель Петрозаводска — спортсмен и экоактивист Влад Арбатов. В результате с территории Ерофеевской улицы на Древлянке вывезли 108 кубометров мусора. Об этом глава города сообщил на своей странице в соцсети.

«Отдельную благодарность хочу выразить ООО „КарелСтройУправление“, которое в сжатые сроки ликвидировало несанкционированную свалку в рамках добровольной помощи городу. Часть убрали при помощи техники, часть пришлось убирать вручную. С обочины дороги и из прилегающей лесополосы вывезли бытовой и строительный мусор, доски и автомобильные шины. Ещё нашли, видимо, коровий череп. Надеюсь, это не стоит считать импровизированной „черной меткой“ для расчищенной территории, и она в скором времени вновь не заполнится отходами потребления», — пишет глава Петрозаводска.

По словам Владимира Любарского, еще одну несанкционированную свалку, располагающуюся в районе гаражно-строительного кооператива «Лососинка-27», планируется убрать в июле.

Ранее сообщалось, свалку мусора устроили на кладбище на севере Карелии, где бродит медведь.