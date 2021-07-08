Свалку мусора устроили на кладбище на севере Карелии, где бродит медведь (ФОТОФАКТ)

В Кеми на кладбище, куда постоянно приходит медведь, образовалась большая свалка мусора.

В паблике «Подслушано. Кемь» выложили фото свалки, которая появилась на местном кладбище.

«Скажите, пожалуйста, кто должен убирать свалку на кладбище? Оно вроде муниципальное, значит, убирать должны городские власти» — пишут авторы фото.

Ранее сообщалось, что на кладбище, находящемся в 6 км от Кеми, во время захоронения к процессии присоединился медведь. В июне косолапого видели у могил не раз. Местные жители предполагают, что медведь голоден и приходит поесть сладости, которые горожане оставляют на могилках.