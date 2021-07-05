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Медведь пришел на похороны жителя Карелии (ФОТОФАКТ и ВИДЕО)

Новости. Происшествия
13:10, 06 Июля 2021
фото: паблик "Подслушано.Кемь"

В Кеми медведь пришел на кладбище во время похорон.

Как сообщается в паблике "Подслушано.Кемь", на кладбище на 6 км от Кеми 5 июля проходили похороны, во время захоронения к процессии присоединился медведь.

Косолапого, стоящего у могилы, запечатлели на фото.

Ранее сообщалось, что 19 июня на кладбище в Кеми, которое находится на 6 км от города, ходил медведь. Местные предполагают, что косолапый голоден и приходит поесть сладости, которые оставляют посетители на могилках.

А 23 июня мишка вновь посетил кладбище, напугав посетителей.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-07-06 13:34:07
Это злой дух ямбуя
Os
2021-07-06 13:26:41
Разроет могилу же.
Вася
2021-07-06 13:24:46
Бабушка старая - ей все равно...))
Гость
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