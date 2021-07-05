Медведь пришел на похороны жителя Карелии (ФОТОФАКТ и ВИДЕО)

В Кеми медведь пришел на кладбище во время похорон.

Как сообщается в паблике "Подслушано.Кемь", на кладбище на 6 км от Кеми 5 июля проходили похороны, во время захоронения к процессии присоединился медведь.

Косолапого, стоящего у могилы, запечатлели на фото.

Ранее сообщалось, что 19 июня на кладбище в Кеми, которое находится на 6 км от города, ходил медведь. Местные предполагают, что косолапый голоден и приходит поесть сладости, которые оставляют посетители на могилках.

А 23 июня мишка вновь посетил кладбище, напугав посетителей.