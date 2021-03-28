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В Петрозаводске сегодня назовут имена лауреатов театральной премии "Онежская маска"

Новости. Культура
10:06, 29 Марта 2021
фото: © Музыкальный театр Карелии
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На сцене Музыкального театра Карелии 29 марта состоится театрализованная церемония награждения лауреатов ХIX республиканской театральной премии "Онежская маска", которая подведёт итоги двух последних театральных сезонов

"Онежская маска" – республиканский театральный смотр актёрских работ, ежегодно проводимый Союзом театральных деятелей Карелии. В этот раз "Онежская маска" проводится сразу за два сезона, потому и претендентов в каждой номинации непривычно много. Номинантов на фестиваль традиционно выдвигают сами театры, и уже само выдвижение - это признание значимости актёрской работы внутри театра, на напомнили в СТД Карелии.

В конкурсе участвуют все профессиональные театральные коллективы города: Музыкальный театр Карелии, Национальный театр Карелии, Театр драмы РК "Творческая мастерская", Негосударственный авторский театр "Ad Liberum" и Театр кукол Карелии. Жюри в течение недели отсмотрело 22 спектакля.

Актёрские работы в рамках "Онежской маски" оценивались в двенадцати номинациях. Традиционные конкурсные номинации: "Лучшая женская роль", "Лучшая мужская роль", две "Лучших роли второго плана", "Дебют", "Лучшая роль в спектакле для детей" и "Лучший актёрский ансамбль".

"Онежская маска" будет вручаться и в специальных номинациях: премия "Форс-мажор" от жюри "Онежской маски", "Премия критиков" от Секции театральных критиков СТД Карелии, "За честь и достоинство" от Правления Союза театральных деятелей Карелии, "За преданность театру" от Совета директоров театров, а также "Премия Живых" от председателя СТД Карелии.

Кто получит маски станет известно сегодня, в понедельник. На сцене Музыкального театра состоится церемония награждения "Тринадцатая ночь, или Что угодно", поставленная на материале известнейших шекспировских пьес. Режиссёр-постановщик церемонии - председатель СТД Карелии, главный режиссёр Негосударственного авторского театра "Ad LIBERUM" Снежана Савельева.

"Тринадцатая ночь, или что угодно" обещает быть масштабной музыкально-танцевальной постановкой, настоящим мини-мюзиклом, полным искромётного театрального юмора, в котором участвуют артисты всех театров города.

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