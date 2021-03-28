В Петрозаводске сегодня назовут имена лауреатов театральной премии "Онежская маска"

На сцене Музыкального театра Карелии 29 марта состоится театрализованная церемония награждения лауреатов ХIX республиканской театральной премии "Онежская маска", которая подведёт итоги двух последних театральных сезонов

"Онежская маска" – республиканский театральный смотр актёрских работ, ежегодно проводимый Союзом театральных деятелей Карелии. В этот раз "Онежская маска" проводится сразу за два сезона, потому и претендентов в каждой номинации непривычно много. Номинантов на фестиваль традиционно выдвигают сами театры, и уже само выдвижение - это признание значимости актёрской работы внутри театра, на напомнили в СТД Карелии.

В конкурсе участвуют все профессиональные театральные коллективы города: Музыкальный театр Карелии, Национальный театр Карелии, Театр драмы РК "Творческая мастерская", Негосударственный авторский театр "Ad Liberum" и Театр кукол Карелии. Жюри в течение недели отсмотрело 22 спектакля.

Актёрские работы в рамках "Онежской маски" оценивались в двенадцати номинациях. Традиционные конкурсные номинации: "Лучшая женская роль", "Лучшая мужская роль", две "Лучших роли второго плана", "Дебют", "Лучшая роль в спектакле для детей" и "Лучший актёрский ансамбль".

"Онежская маска" будет вручаться и в специальных номинациях: премия "Форс-мажор" от жюри "Онежской маски", "Премия критиков" от Секции театральных критиков СТД Карелии, "За честь и достоинство" от Правления Союза театральных деятелей Карелии, "За преданность театру" от Совета директоров театров, а также "Премия Живых" от председателя СТД Карелии.

Кто получит маски станет известно сегодня, в понедельник. На сцене Музыкального театра состоится церемония награждения "Тринадцатая ночь, или Что угодно", поставленная на материале известнейших шекспировских пьес. Режиссёр-постановщик церемонии - председатель СТД Карелии, главный режиссёр Негосударственного авторского театра "Ad LIBERUM" Снежана Савельева.

"Тринадцатая ночь, или что угодно" обещает быть масштабной музыкально-танцевальной постановкой, настоящим мини-мюзиклом, полным искромётного театрального юмора, в котором участвуют артисты всех театров города.