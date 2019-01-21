В Петрозаводске снесут заброшенный ларек

Заброшенный ларек на улице Московской демонтируют по программе "Безопасный Петрозаводск" до конца января, сообщили в Петросовете.

С просьбой убрать нестационарный объект, ограничивающий видимость на ближайшем перекрестке, в официальное сообщество комплексной программы в "ВКонтакте" обратились жильцы дома № 9 по ул. Московская.

В обращении граждане отметили, что заброшенный торговый объект принадлежит петрозаводскому мясоперерабатывающему предприятию, но многие годы уже не используются.

При этом ржавый павильон не только уродует улицу, но и значительно ухудшает видимость проезжей части и пешеходного перекрестка, расположенного на пересечении улицы Московской и Октябрьского проспекта.

Ранее жители неоднократно обращались в администрацию города с просьбой снести ларек, однако демонтаж произведен не был. Поэтому петрозаводчане попросили решить вопрос в рамках программы "Безопасный Петрозаводск", реализующейся в городе по инициативе председателя Петросовета Геннадия Боднарчука.

"По просьбе горожан ларек внесен в перечень нестационарных объектов на демонтаж и будет убран до 31 января. Программа "Безопасный Петрозаводск" призвана решать самые разные городские вопросы. Призываем граждан оставлять свои заявки в официальной группе проекта в соцсети "ВКонтакте", ведь на основании этой информации формируется перечень задач программы", – напомнил депутат Петросовета Дмитрий Данильев.