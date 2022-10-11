В Петрозаводске собирают новогодние подарки для одиноких пенсионеров

Жителей столицы Карелии приглашают принять участие в благотворительной акции «Обыкновенное чудо».

Комплексный центр социального обслуживания населения республики и общественная организация «Берегиня» предлагают петрозаводчанам устроить для пожилых людей «Обыкновенное чудо» – передать подарки и поздравления с Новым годом. Об этом рассказали в мэрии города.

По данным Центра, в подразделении по Петрозаводску и Прионежскому району социальные услуги на дому получают более 700 человек. У многих из них нет семьи, у кого-то родственники живут слишком далеко и в силу возраста и состояния здоровья не могут приехать к своим близким на праздник.

Желающие принять участие в акции могут принести для одиноких пенсионеров новогоднюю открытку или письмо с добрыми пожеланиями, небольшие подарки, которыми могут быть наборы для творчества (шитья, рисования, лепки), чай и конфеты, полотенце, средства личной гигиены, платок, халат, футболка, нижнее белье, ночная рубашка (размеры от 44 до 56), носки или тапочки (размеры от 36 до 42), уложенные в пакет. Все вещи должны быть новыми.

Подарки можно передавать с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 по адресам: ул. Лизы Чайкиной, 5 (2 этаж) и пр. Ленина, 4. Телефон для справок: 8900-458-88-02.

Акция продлится до 20 декабря.