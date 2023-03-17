В Петрозаводске состоится традиционный республиканский фестиваль «Гонка ГТО»

Все желающие, объединившись в команды, смогут пробежать кросс по пересеченной местности с преодолением препятствий.

В Петрозаводске на трассах Республиканского спорткомплекса «Курган» 22 апреля состоится уже ставшая традиционной «Гонка ГТО» - командный кросс по пересеченной местности с преодолением препятствий.



Как рассказали в Центре спортивной подготовки Карелии, в этом году Республиканский фестиваль проводится в четвертый раз и обещает стать самым массовым за всю историю его проведения. Это будет настоящий спортивный праздник для участников, болельщиков и зрителей.



Участвовать в Гонке ГТО могут все желающие, достигшие 16 лет и старше. Победители и призеры будут определяться в общекомандном зачете, а также среди студенческих и трудовых коллективов.



В номинациях «общекомандный зачет» и «студенческие коллективы» состав команды - 6 человек. В каждую команду должны быть включены минимум 2 девушки.





В номинации «трудовые коллективы» состав команды – 8 человек, в том числе:



- 1 мужчина и 1 женщина – 25-29 лет - 1 мужчина и 1 женщина – 30-39 лет (десятая или одиннадцатая ступень комплекса ГТО);

- 1 мужчина и 1 женщина – 40-49 лет (двенадцатая или тринадцатая ступень комплекса ГТО);

- 1 мужчина и 1 женщина – 50-59 лет (четырнадцатая или пятнадцатая ступень комплекса ГТО).



Номинация «трудовые коллективы» вводится в этом году впервые. В состав команды включаются штатные сотрудники предприятий, учреждений и организаций, проработавшие в них не менее 6 месяцев.

Что предстоит командам? Участники проходят маршрут протяженностью более 5 км, оборудованный не менее чем 10 препятствиями. Гонка состоится на трассах Кургана, которые будут подготовлены специально под эти цели.



Победители и призеры фестиваля будут определяться среди студенческих команд, трудовых коллективов и физкультурно-спортивных клубов.

Команде-победителю в номинации «трудовые коллективы» будет вручен сертификат на участие в финале Фестиваля ГТО среди трудовых коллективов, который пройдет в мае в Ижевске (Удмуртия).

Чтобы стать участником «Гонки ГТО», необходимо сформировать команду и пройти регистрацию, которая досупна по ссылке https://orgeo.ru/event/27157. Регистрация завершится 16 апреля.

Организаторами фестиваля выступают Министерство образования и спорта Карелии, Центр спортивной подготовки. Фестиваль проводится при поддержке Главного управления МЧС России по Карелии, Карельской республиканской поисково-спасательной службы, Федерации спортивного туризма Карелии, Федерации спортивного ориентирования Карелии, Федерации пэйнтбола Карелии, Карельской Федерации функционального многоборья.