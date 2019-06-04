В Петрозаводске спасатели вместе с горожанами вытащили котенка из люка

Котенок провалился в канализационный люк на Древлянке, сообщили в МЧС Карелии.

Инцидент произошел 2 июня.

Горожанка поблагодарила пожарных и рассказала, как доставали котенка.



Жительница Древлянки вечером услышала кошачье мяуканье из канализационного люка. Потом оно стихло. Надежда подумала, что ошиблась и звук доносился из подвала, где живёт кошка с котятами. Но утром крик был такой интенсивный, что Надежда бросилась открывать крышку люка. Безрезультатно. Внук Антон тоже не смог. Вызвали МЧС.

Через полчаса приехали спасатели, которые открыли крышку и спустились в четырёхметровый колодец. На дне его стояла вода, а вот в сбоку, в трубе, сидел и кричал маленький котёнок.



Сотрудники МЧС с помощью Надежды и Антона пытались его выманить – и едой, и молоком, и валерьянкой. Наконец удалось ухватить за хвост.



Операция по спасению длилась больше часа.