В Петрозаводске спасатели вместе с горожанами вытащили котенка из люка

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Котенок провалился в канализационный люк на Древлянке, сообщили в МЧС Карелии.
Инцидент произошел 2 июня.
Горожанка поблагодарила пожарных и рассказала, как доставали котенка.
Жительница Древлянки вечером услышала кошачье мяуканье из канализационного люка. Потом оно стихло. Надежда подумала, что ошиблась и звук доносился из подвала, где живёт кошка с котятами. Но утром крик был такой интенсивный, что Надежда бросилась открывать крышку люка. Безрезультатно. Внук Антон тоже не смог. Вызвали МЧС.
Через полчаса приехали спасатели, которые открыли крышку и спустились в четырёхметровый колодец. На дне его стояла вода, а вот в сбоку, в трубе, сидел и кричал маленький котёнок.
Сотрудники МЧС с помощью Надежды и Антона пытались его выманить – и едой, и молоком, и валерьянкой. Наконец удалось ухватить за хвост.
Операция по спасению длилась больше часа.
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