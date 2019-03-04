В Петрозаводске спасли собаку, которая провалилась в люк

Животное провалилось в люк около Соломенного.

Как рассказали в Единой дежурно-диспетчерской службы, спасатели выезжали 3 марта в 15.38 к дому №18 по Соломенскому шоссе, где собака упала в открытый люк.

"Проводились работы по извлечению собаки при помощи спасательной веревки", - рассказали в службе.