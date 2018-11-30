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Новости. Общество
08:05, 30 Ноября 2018
фото: Pixabay.com

В Петрозаводске специалисты столичных мединститутов бесплатно проконсультируют пациентов с ВЗК

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В Школе для пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника сегодня проведут занятия специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга.

Школа пациентов откроет 30 ноября свои двери для жителей Карелии, страдающих воспалительными заболеваниями кишечника и их родственников, во второй раз. Она будет работать в рамках республиканской научно-практической конференции "Избранные вопросы гастроэнтерологии: фокус на воспалительные заболевания кишечника". В мероприятиях примут участие ученые, врачи, специалисты из Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского, Центра ВЗК Санкт-Петербурга и ПетрГУ.

Слушателям школы расскажут о современных подходах к диагностике и лечению воспалительных заболеваний кишечника, планированию семьи и тактике ведения беременных с ВЗК, а также об оказании медицинской помощи пациентам с данным заболеванием и порядке обеспечения таких больных лекарственными препаратами в Карелии.
Пришедших на занятия ждут презентация деятельности Межрегиональной общественной организации поддержки пациентов с ВЗК "Доверие" и обсуждение волнующих пациентов вопросов с врачами-специалистами.

Школа пациентов с ВЗК, созданная при поддержке ОНФ в Карелии, будет работать сегодня с 15.00 до 18.00 в конференц-зале отеля "Питер Инн" (площадь Гагарина, 1). На бесплатные занятия приглашаются все желающие.

Напомним, первое занятие в Школе пациентов с ВЗК прошло накануне Дня борьбы с воспалительными заболеваниями кишечника, который отмечается во всем мире 19 мая. Как отметила эксперт ОНФ в Карелии, руководитель региональной общественной организации поддержки пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника "Доверие" Марина Утицына, передавая общественные предложения главе республики в декабре 2017 года, активисты Народного фронта обратили внимание властей на актуальную тему поддержки пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника. Сегодня в Карелии на учете находятся более 300 пациентов с таким диагнозом. Это тяжелые хронические заболевания, которыми страдают в основном молодые люди трудоспособного возраста и дети. Данная группа заболеваний трудно диагностируется, требует динамического наблюдения и длительного дорогостоящего лечения.

 

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