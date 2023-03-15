Жители Карелии отправили пилораму землякам в зону СВО

Оборудование должно облегчить обустройство походных сооружений, сообщили в пресс-службе главы Карелии.

Карелия продолжает оказывать необходимую помощь землякам, находящимся в зоне проведения специальной военной операции.

По поручению главы республики Артура Парфенчикова при содействии благотворительного фонда «Живой город» для нужд военнослужащих регулярно формируются машины с необходимым грузом.

В среду, 15 марта, в зону СВО отправились адресные посылки от родственников и общая помощь от жителей республики. Их собрали при содействии Регионального отделения общественного движения «Общероссийский народный фронт».

Кроме того, супруга одного из мобилизованных при поддержке бизнеса передала военнослужащим из Карелии пилораму. Оборудование должно облегчить обустройство окопов, блиндажей и бытовых построек.

«В адресных посылках, как правило, гостинцы бойцам: сменная одежда, «вкусняшки», письма, рисунки детей, фотографии, вещи, которые согреют бойца, которые будут оберегать его – для родных очень важно передать что-то такое, что поможет бойцу справляться с трудностями и задачами, которые он выполняет. Всего мы уже собрали более 3300 посылок. Сегодня мы уже чувствуем, когда родственники ожидают следующую партию, и организуем следующий сбор. Эта работа отлажена», – сказала Анна Лопаткина.