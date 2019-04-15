В Петрозаводске спилят более 120 аварийных деревьев

Крупную растительность уберут в нескольких парках и на улицах города, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В Петрозаводске началось удаление аварийных и сухостойных деревьев в рамках муниципального контракта.

Снос старых растений уже начат в окрестностях стадиона "Спартак". На этой неделе здесь будут спилены 35 деревьев.