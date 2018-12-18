В Петрозаводске стартовал региональный этап Чемпионата рабочих профессий

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Более 120 человек стали участниками Чемпионата.
В понедельник, 17 декабря, в Петрозаводске стартовал Чемпионата рабочих профессий. В Карельском центре добровольчества рассказали, что около 120 конкурсантов от 14 до 22 лет соревнуются по 18 компетенциям в профессиональных навыках: от лабораторного анализа до печного мастерства, от поварского дела до кузовного ремонта.
Соревнования принимают 8 площадок средне-профессиональных учебных заведений Петрозаводска.
На региональном этапе в Карелии помогает около 200 волонтеров общего профиля, ассистенты – в зоне соревнований, статисты – дают возможность конкурсантам оттачивать свое мастерство.
Набор в команду волонтеров продлится до 31 декабря: https://worldskills2019.com/ru/.
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