В Петрозаводске стартовал региональный этап Чемпионата рабочих профессий

Более 120 человек стали участниками Чемпионата.

В понедельник, 17 декабря, в Петрозаводске стартовал Чемпионата рабочих профессий. В Карельском центре добровольчества рассказали, что около 120 конкурсантов от 14 до 22 лет соревнуются по 18 компетенциям в профессиональных навыках: от лабораторного анализа до печного мастерства, от поварского дела до кузовного ремонта.

Соревнования принимают 8 площадок средне-профессиональных учебных заведений Петрозаводска.

На региональном этапе в Карелии помогает около 200 волонтеров общего профиля, ассистенты – в зоне соревнований, статисты – дают возможность конкурсантам оттачивать свое мастерство.

Набор в команду волонтеров продлится до 31 декабря: https://worldskills2019.com/ru/.