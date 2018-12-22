Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
09:21, 22 Декабря 2018
фото: "Столица на Онего"

В Петрозаводске стартовала запись детей в 1 класс – еще одна бессонная ночь родителей будущих первоклашек позади

Загрузка...

Сегодня ночью завершились дежурства родителей будущих первоклассников у школ города - прием заявлений граждан о зачислении детей в первый класс начался.

Напомним, в Петрозаводске сейчас работают 38 школ. В 2019/2020 учебном году планируется открыть 111 общеобразовательных, 12 специальных (коррекционных) классов. Дополнительные классы появятся в школах №7, 9, 12, 20, 29, 43 и в академическом лицее.

Ожидаемое число первоклассников - порядка 3,6 тысячи человек, из них около 300 человек планируют поступать в специальные (коррекционные) классы.

Из 38 школ города электронная запись проводится только в трех образовательных учреждениях: в лицее №13, средних школах №27 и №34.

Дежурства велись у всех школ города, в том числе и в тех учебных заведений, где есть электронная запись, потому что не верят родители чиновникам от образования, которые в течение 10 лет не могут организовать цивилизованный прием детей в 1-й класс.


фото

Пока чиновники безуспешно тестируют систему электронной записи, родители будущих первоклашек довели организаторское мастерство до совершенства. Списки начинают составлять осенью, отлажена система отметок, созданы закрытые группы в соцсети, через которые проводится информирование. При приближении дня приема заявлений дежурство перешло в круглосуточное, но также организованное: каждые два часа группы из 4 родителей сменяли друг друга.

В результате в этом году у школ не толпились замерзающие люди, а организованно подошли к определенному времени раздачи номерков и зашли в школу.


фото

Браво родителям-организаторам: они не позволили унизить себя позорными очередями.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.12.2018, 15:08
Первоклассник в Петрозаводске умер от менингококовой инфекции
19.12.2018, 12:48
"Я доказал, что в нашем государстве можно добиться правды"
16.12.2018, 11:37
Пропавшую в субботу в Беломорске семилетнюю девочку нашли
15.12.2018, 10:46
Патрушев рассказал про отказ Игоря Сечина работать с Карелией
19.12.2018, 12:52
Алиханов рассказал, кто был заказчиком уголовного дела и чем он займется на свободе
15.12.2018, 15:34
В Петрозаводске водитель маршрутки зажал в дверях пенсионерку и заставил ее бежать за автобусом

Аналитика

21.12.2018 14:09
Обществоведение
РПЦ захотела храм на набережной 7
Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин добивается разрешения на строительство церкви на городской набережной Онежского озера в Петрозаводске.
Электронная запись провалилась
20.12.2018 12:45
Александр Чепик: "Петрозаводск – это лицо республики" 10
19.12.2018 15:52
"Я доказал, что в нашем государстве можно добиться правды" 13
19.12.2018 12:48
Как Карелия может помочь безработным? 5
17.12.2018 10:45
Вся аналитика

Чтиво

21.12.2018 13:01
Без политики
Энергия для Древлянки-3
В Петрозаводске, за Университетским городком, в районе индивидуальной застройки "Древлянка-3" кипит работа.
"Его пример другим наука" 2
20.12.2018 12:58
"Пока дети в детдоме, их родители погибают" 3
20.12.2018 11:32
Как переписывают историю Карелии по просьбе Минобороны 6
14.12.2018 12:32
архив чтиво

Медиа

"Сегодня вечером на ТНТ-ОНЕГО"
18.12.2018 16:19
все фото и видео

Опрос

Как изменилась ваша жизнь в 2018 году?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»