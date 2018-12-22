В Петрозаводске стартовала запись детей в 1 класс – еще одна бессонная ночь родителей будущих первоклашек позади

Сегодня ночью завершились дежурства родителей будущих первоклассников у школ города - прием заявлений граждан о зачислении детей в первый класс начался.

Напомним, в Петрозаводске сейчас работают 38 школ. В 2019/2020 учебном году планируется открыть 111 общеобразовательных, 12 специальных (коррекционных) классов. Дополнительные классы появятся в школах №7, 9, 12, 20, 29, 43 и в академическом лицее.

Ожидаемое число первоклассников - порядка 3,6 тысячи человек, из них около 300 человек планируют поступать в специальные (коррекционные) классы.

Из 38 школ города электронная запись проводится только в трех образовательных учреждениях: в лицее №13, средних школах №27 и №34.

Дежурства велись у всех школ города, в том числе и в тех учебных заведений, где есть электронная запись, потому что не верят родители чиновникам от образования, которые в течение 10 лет не могут организовать цивилизованный прием детей в 1-й класс.



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Пока чиновники безуспешно тестируют систему электронной записи, родители будущих первоклашек довели организаторское мастерство до совершенства. Списки начинают составлять осенью, отлажена система отметок, созданы закрытые группы в соцсети, через которые проводится информирование. При приближении дня приема заявлений дежурство перешло в круглосуточное, но также организованное: каждые два часа группы из 4 родителей сменяли друг друга.

В результате в этом году у школ не толпились замерзающие люди, а организованно подошли к определенному времени раздачи номерков и зашли в школу.



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Браво родителям-организаторам: они не позволили унизить себя позорными очередями.