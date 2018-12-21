ФОТО: Пока чиновники спят, у школ Петрозаводска дежурят родители будущих первоклассников

В Петрозаводске родители будущих первоклассников заступили на ночное дежурство, чтобы записать своего ребенка в школу.

Несмотря на то, что официальная дата начала приема заявлений на поступление в первый класс объявлена 22 декабря, петрозаводчане, желающие записать своих детей в школу рядом с домом, уже организовали круглосуточное дежурство.

Корреспондент "Столицы на Онего" запечатлел, как ночью на морозе в -15 градусов родители несут дежурство.

В ночь с 20 на 21 декабря у лицея №1 горели красные огоньки работающих автомобилей, в них грелись дежурившие у школы родители. Вахту несли по двое, сменяя друг друга каждые два часа. На заборе зловеще красовалась табличка "Живая очередь".

Как позже объяснили родители, в школу можно записаться не по электронной очереди, а вживую. Списки уже давно составлены.

"Хотим, чтобы наш ребенок учился в школе рядом с домом, поэтому и дежурим, так как детей много, и мест всем не хватит", - пояснили родители свои ночные бдения у учебного заведения.

Такую же картину можно было увидеть и у школы №46. Правда, там родители проявили смекалку и сели все в одну машину, чтобы не жечь бензин на двух авто сразу. Рядом с дружным коллективом мам и пап будущих первоклассников стояла ярко-красная табличка, склеенная из коробки, с надписью "Очередь в 1 класс".

Поинтересовалась, что дежурящие на морозе ночью у школы хотели бы передать чиновникам от образования? В ответ услышала: "А вы передайте им привет, такой пламенный привет".

Если родителям лицея №1 и 46-й школы еще повезло с месторасположением здания учебного заведения, то сказать такого о 42-й школе нельзя.

Здесь дежурным приходится греться, играя в мяч, как было в прошлом году, либо просить вахтера пустить хотя бы в маленький коридор – на машине ко входу академического лицея не подъехать.

По словам стоящих в очереди, такие же круглосуточные дежурства ведутся во всех учебных заведениях Петрозаводска, даже в тех, где организована электронная запись. Потому что никто не верит властям и в их способность решить проблему с поступлением в первые классы.

"За 10 лет не смогли проблему решить, так что говорить, - сокрушалась одна из девушек. – Дома строят, а школы – нет. Вот мест и не хватает".

Ночью, с 21 на 22 декабря, когда чиновники будут спать, сотни человек на морозе выстроятся в живую очередь, чтобы получить для своего ребенка право на образование в школе у дома.

Напомним, что в Петрозаводске сейчас работают 38 школ. В 2019/2020 учебном году планируется открыть 111 общеобразовательных, 12 специальных (коррекционных) классов. Дополнительные классы появятся в школах №7, 9, 12, 20, 29, 43 и в академическом лицее. Ожидаемое число первоклассников - порядка 3,6 тысячи человек, из них около 300 человек планируют поступать в специальные (коррекционные) классы.

Из 38 школ города электронная запись будет проводиться только в трех образовательных учреждениях: в лицее №13, средних школах №27 и №34.