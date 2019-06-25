В Петрозаводске суд наказал работодателя за незаконное увольнение

Мужчине выплатили заработок за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда, сообщили в прокуратуре Карелии.

В один из рабочих дней мужчина подал работодателю заявление об увольнении по собственному желанию, при этом дату увольнения в заявлении не указал.

Работник был уволен через 5 дней после написания заявления. В день увольнения он был ознакомлен с приказом об увольнении и в этот же день ему выдана трудовая книжка.

Суд обязал организацию восстановить мужчину на работе в прежней должности, взыскал средний заработок за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда с работодателя.

Удовлетворяя заявленные требования, суд указал, что с учетом отсутствия даты расторжения трудового договора в заявлении истца ответчик не мог уволить его ранее истечения двух недель со дня подачи заявления об увольнении, поскольку в течение двух недель работник имел право в любое время отозвать свое заявление. А поскольку истец был лишен такой возможности отзыва заявления, то приказ о его увольнении является незаконным.