В Петрозаводске суд признал сайты по продаже электроудочек запрещенными

Природоохранная прокуратура выявила сайты, на которых распространялась запрещенная информация о продаже электроудочек.

В ходе мониторинга сети Интернет природоохранная прокуратура выявила сайты, на которых посетителям предлагались к продаже электроудочки, использование которых влечет значительный ущерб ихтиофауне в результате воздействия мощными электрическими разрядами.

В прокуратуре Карелии сообщили, что свободный доступ к интернет-сайтам, на которых осуществляется деятельность по продаже электроудочек, не соответствует требованиям закона. Указанные сведения вводят в заблуждение граждан относительно законности приобретения таких орудий лова, поскольку не содержат указаний на противоправность данных действий, побуждают их к совершению правонарушений и способствуют их совершению.

Суд согласился с доводами прокурора и вынес решение о признании указанных сайтов запрещенными.