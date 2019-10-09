В Петрозаводске сугроб закрыл обзор автоледи (ВИДЕО)

Женщина-водитель отделалась легким испугом, наблюдая за съезжающим по лобовому стеклу сугробом.

Забавную картину наблюдали сегодня автомобилисты в Петрозаводске. Сугроб съехал с крыши по лобовому стеклу автомобиля, двигавшемуся по одной из центральных улиц города. За рулем "снежного" авто была женщина.

"Минус мухобойник. Возможно, еще пострадали дворники… Вывод: Тщательнее подготавливайте автомобиль к выезду", - пишет автор видео в "ДТП ПТЗ".