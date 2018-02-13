В Петрозаводске клиенты уговорили таксиста поджечь ларек у автовокзала

Клиенты подбили водителя такси за деньги поджечь ларек в центре Петрозаводска, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками полиции Петрозаводска установлен подозреваемый в умышленном уничтожении имущества.

Завязкой истории послужил случайный разговор в такси: клиенты предложили водителю подзаработать – поджечь торговый павильон в одном из оживленных мест карельской столицы.

Водитель согласился, но потребовал гонорар вперед. Таким образом он получил 10 тысяч рублей и в ночь на 23 января в 4.25 осуществил задуманное.

В результате незаконных действий владельцу объекта был причинен ущерб, составивший по предварительным оценкам 300 тысяч рублей.

В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Его 54-летнмеу фигуранту, ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности, грозит лишение свободы на срок до пяти лет.