В Петрозаводске таксист украл телефон у клиента

В середине февраля мужчина обронил телефон и деньги в такси, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 35-летний горожанин. Он сообщил, что у него похищен мобильный телефон и 10 тысяч рублей. Заявитель пояснил, что в день происшествия поймал на улице такси, а уже дома обнаружил исчезновение наличных и гаджета. Ни номер машину, ни название службы такси он не запомнил.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 47-летнего ранее судимого петрозаводчанина. Гражданин работает таксистом. По версии следствия, мужчина заметил, что у пассажира из кармана выпал телефон и деньги, однако ничего не сказал. Он забрал себе имущество после выхода клиента и потратил наличные на собственные нужды.

На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.