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Новости. Криминал
12:51, 18 Марта 2019
фото: ТАСС / Сергей Фадеичев

В Петрозаводске таксист украл телефон у клиента

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В середине февраля мужчина обронил телефон и деньги в такси, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 35-летний горожанин. Он сообщил, что у него похищен мобильный телефон и 10 тысяч рублей. Заявитель пояснил, что в день происшествия поймал на улице такси, а уже дома обнаружил исчезновение наличных и гаджета. Ни номер машину, ни название службы такси он не запомнил.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 47-летнего ранее судимого петрозаводчанина. Гражданин работает таксистом. По версии следствия, мужчина заметил, что у пассажира из кармана выпал телефон и деньги, однако ничего не сказал. Он забрал себе имущество после выхода клиента и потратил наличные на собственные нужды.

На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

 

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Комментарии

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Ded
2019-03-18 14:07:39
Именно так - вор, а не грабитель!
holden321
2019-03-18 12:55:09
У людей почему то нет понимания, что если взял чужое значит вор.
Гость
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