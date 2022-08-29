В Петрозаводске начались тренировки на стадионе «Юность», реконструкция которого шла со скандалом

На стадионе «Юность», реконструкция которого затянулась и сопровождалась скандалом, возобновлены тренировки.

Об этом сообщил мэр Петрозаводска Владимир Любарский.

«На стадионе „Юность“ после масштабной реконструкции возобновились тренировки! Воспитанники спортшколы № 7 теперь занимаются в комфортных условиях», — заявил Любарский.

Сообщается, что на объекте обновили покрытие основного футбольного поля и легкоатлетических дорожек, сделали подпорную стенку с местом под трибуны, подходы с пандусами и лестницами, установили мячеуловители.

Владимир Любарский признал факт затягивания сроков реконструкции стадиона. Но, по его оценке, в итоге не произошло потери качества при проведении работ.

«На реконструкцию „Юности“ в 2020 году были выделены деньги из регионального бюджета в рамках федерального проекта „Спорт — норма жизни“ нацпроекта „Демография“. Реконструкция стадиона — технологически очень непростой процесс. Казалось бы — поле и поле, но работы нужно было выполнить с учетом сложной системы дренирования и укладки покрытия. Были проблемы со стороны проектировщиков и исполнителей работ — мы оперативно их решали. Да, сроки окончания сдвинулись, но главное — мы не потеряли в качестве», — сообщил мэр города.

По словам Любарского, спортшкола № 7 планирует лицензировать стадион по четвертой категории Российского футбольного союза, что даст возможность участвовать в юношеской футбольной лиге. В планах властей- благоустройство территории вокруг «Юности» и установка трибуны.

Первоначальный срок окончания реконструкции стадиона «Юность» был обозначен в контракте 20 сентября 2021 года. Позже Минобразование Карелии сообщило, что работы на стадионе завершатся до 1 июля 2022 года. Затем срок сдачи объекта вновь был сдвинут — на этот раз до 31 августа текущего года.

Работы на объекте в качестве подрядчика выполняет компания «Спорт Инжиниринг». Заказчиком работ выступает спортивная школа № 7. Между исполнителем и заказчиком ранее вспыхнул конфликт, который завершился смещением со своего поста руководителя спортивной школы № 7 Дениса Семенова. По имеющейся информации, Денис Семенов не пожелал принимать спорные работы, при этом у подрядчика уже «горели» сроки. Увольнение руководителя спортшколы по решению городской администрации вызвало негодование родителей юных футболистов. Они считают, что тренировочный процесс воспитанников спортшколы сорван из-за затянувшихся работ на «Юности».

Затем сообщалось, что официальный срок затянувшейся реконструкции стадиона «Юность» в центре карельской столицы истекал в последний день августа, после чего объект должен быть сдан.