Маленьких футболистов Карелии оставили без футбольного поля

Арбитражный суд Карелии продлил сроки выполнения контракта подрядчику, выполняющему реконструкцию стадиона "Юность", до конца августа 2022 года.

В минувшую среду, 25 декабря, при обсуждении вопроса о реконструкции стадиона "Юность" на комитете по образованию, культуре, спорту молодежной политики в Заксобрании Карелии председатель комитета социального развития администрации города Наталья Кармазина сообщила, что Арбитражный суд республики продлил подрядчику - компании "Спорт Инжиниринг" срок выполнения контракта до 31 августа 2022 года.

"Мы понимаем, что у нас достаточно длительный летний футбольный сезон - это важно, поэтому мы сразу будем приступать к работе как только позволит температурный режим", - сообщила Кармазина на заседании.

Из сказанного следует, что дети, занимающиеся футболом в Петрозаводске, останутся без поля еще на один сезон. Хотя уже и минувший сезон они провели без постояного тренировочного места.

Отметим, что первоначальный срок окончания реконструкции стадиона "Юность" был обозначен в контракте 20 сентября 2021 года. Позже Минобразование Карелии сообщило, что работы на стадионе завершатся до 1 июля 2022 года. И на сегодняшний день суд продлил срок выполнения контракта до 30 августа 2022 года.

По словам чиновников, сроки реконструкции продлеваются для того, чтобы подрядчик смог более качественно выполнить работы, и расценивать это как срыв контракта нельзя.

"Хорошо, что администрация принимает такие меры, чтобы работы выполнялись качественно, потому что мы понимаем: как только контракт будет закрыт и работы будут оплачены, если вдруг какие-то мероприятия были не предприняты в угоду скорости и срокам, качество может пострадать, – заявила председатель комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Заксобрания Карелии Галина Гореликова.

Между тем родители детей-футболистов еще осенью забили тревогу, когда произошло скандальное увольнение директора спортивной школы №7 Дениса Семенова, который не только руководил футбольным центром, тренировал ребят, но и, на свою беду, выполнял роль заказчика работ по реконструкции стадиона "Юность" и требовал, чтобы все работы производились согласно проекту.

О скандальном увольнении Семенова читайте здесь.