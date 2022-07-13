Затянувшаяся реконструкция стадиона «Юность» в Петрозаводске может завершиться осенью

Официальный срок затянувшейся реконструкции стадиона «Юность» в центре карельской столицы истекает в последний день августа, после чего объект должен быть сдан.

На стадионе «Юность» завершается монтаж покрытий легкоатлетических дорожек и нанесение разметки. Продолжаются работы по оборудованию сектора для прыжков в длину. В мае были завершены работы по асфальтированию основания беговых легкоатлетических дорожек и прыжковых ям. Об этом «Столице на Онего» сообщили в мэрии Петрозаводска.

Напомним, на стадионе «Юность» прекращалось выполнение работ на период зимы. Власти города мотивируют это тем, что проведение монтажных работ по укладке легкоатлетических покрытий требует определенного температурного режима и носят сезонный характер. В этой связи по решению Арбитражного суда срок окончания выполнения работ по контракту был продлен до 31 августа. После этой даты объект должен быть сдан.

Как сообщили в мэрии Петрозаводска, в прошлом году были завершены работы по укладке искусственного покрытия основного футбольного поля, установке ограждения по периметру спортивного объекта и мячеулавливателей, устройству подпорной бетонной стены. Также в минувшем году были выполнены работы по укладке искусственного покрытия запасного (малого) футбольного поля.

Первоначальный срок окончания реконструкции стадиона «Юность» был обозначен в контракте 20 сентября 2021 года. Позже Минобразование Карелии сообщило, что работы на стадионе завершатся до 1 июля 2022 года. Затем срок сдачи объекта вновь был сдвинут — на этот раз до 31 августа текущего года.

Работы на объекте в качестве подрядчика выполняет компания «Спорт Инжиниринг». Заказчиком работ выступает спортивная школа № 7. Между исполнителем и заказчиком ранее вспыхнул конфликт, который завершился смещением со своего поста руководителя спортивной школы № 7 Дениса Семенова. По имеющейся информации, Денис Семенов не пожелал принимать спорные работы, при этом у подрядчика уже «горели» сроки. Увольнение руководителя спортшколы по решению городской администрации вызвало негодование родителей юных футболистов. Они считают, что тренировочный процесс воспитанников спортшколы сорван из-за затянувшихся работ на «Юности».