В Петрозаводске троллейбус прекратил движение из-за подозрительной сумки

В салоне троллейбуса обнаружили подозрительный предмет, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 17.35 на перекрестке улиц Заводской и Зайцева в троллейбусе маршрута №5 была обнаружена подозрительная сумка.



Работали оперативные службы и кинолог.



Проверено, в сумке личные вещи. Опасности не было.