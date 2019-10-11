В Петрозаводске троллейбус въехал в легковушку (ВИДЕО)

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ДТП с участием легкового автомобиля и троллейбуса произошло на проспекте Ленина, в районе пересечения с улицей Анохина, сообщает ДТП ПТЗ.
Авария, попавшая в объектив камер компаний "Ситилинк" и "Сампо.ру", произошла в минувшую среду. Транспортные средства двигались по проспекту Ленина со стороны площади Гагарина. Водитель легковушки притормозил, и троллейбус наехал на остановивишуюся машину.
Судя по видео, водитель автомобиля намеревася пропустить перестраивающиеся в левую полосу движения легковые автомобили, двигающиеся параллельно в правой полосе, пишет ДТП ПТЗ. Но это резкое торможение стало причиной аварии.
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