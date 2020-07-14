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В Петрозаводске троллейбусы пойдут по новым маршрутам

Новости. Общество
11:48, 15 Июля 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Изменение в движении троллейбусов произойдут на этой неделе из-за ремонтных работ.

Как сообщает администрация Петрозаводска, с 15 по 19 июля в карельской столице изменятся маршруты троллейбусов. Временные неудобства связаны с капитальным ремонтом участка тепловой сети и восстановлением дорожного полотна на Первомайском проспекте.

В разные дни произойдут следующие изменения в маршрутах:

С 15 по 16 и с 16 по 17 июля с 22.00 до 10.00 движение троллейбусов №№ 3, 5, 8 будет организовано по Московской улице, набережной Варкауса, улице Зайцева, Заводской улице. Конечная станция троллейбусов № 3 и № 8 – "Заводская", № 5 – "ДСК". Движение маршрута № 6 сокращено до площади Гагарина. Время выезда на маршруты и возвращения в депо останется прежним.

17 июля троллейбусы будут ходить по расписанию. Возвращение электротранспорта в депо – в 22.00.

18 и 19 июля маршруты №№ 1, 3, 4, 5, 6 начнут работу с 10.00.

18 июля с 10.00 до 22.00 маршрут № 1 будет работать по обычному расписанию. Движение маршрутов № 3 и № 5 будет организовано по Московской улице, набережной Варкауса, улице Зайцева, Заводской улице. Конечная станция троллейбуса № 3 – "Заводская", № 5 – "ДСК". Движение маршрута № 6 сокращено до площади Гагарина.

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Комментарии

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Сеня
2020-07-15 12:07:35
Закупать надо новые троллейбусы , превратили город в мухосранск .
тетка
2020-07-15 13:07:32
Сеня, у нас важнее памятники, стелы, нелепые фигуры из металлолома и т.п., так что на улучшение жизни граждан денег не остается.
Os
2020-07-15 13:06:59
Сеня, даже к столетию отказались закупать. Московские беэушные предлагали, но мэрия отказалась, мешают лоббистам маршруток.
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