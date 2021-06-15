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В Петрозаводске умер генерал-майор Валентин Громов

Новости. Общество
16:22, 15 Июня 2021
фото: © правительство Карелии

После тяжелой болезни скончался почетный председатель Карельского регионального отделения Российского Союза ветеранов, генерал-майор Валентин Громов.

В минувшее воскресенье, 13 июня, на 86-м году жизни скончался житель блокадного Ленинграда, воин-интернационалист, ветеран военной службы Валентин Громов, сообщается на сайте правительства республики.

Валентин Валентинович, пережив все ужасы ленинградской блокады, в сентябре 1944 года был направлен в Казанское суворовское военное училище, которое окончил с серебряной медалью. С тех пор вся жизнь Валентина Громова была связана со службой в Вооружённых Силах страны.

Громов прошёл путь от командира взвода до командира знаменитой 8-й гвардейской стрелковой ордена Ленина Краснознаменной дивизии имени генерал — майора Панфилова И.В. и начальника штаба 6-й общевойсковой Краснознаменной Армии, штаб которой располагался в Петрозаводске. В 1983–1985 годах выполнял интернациональный долг в качестве советника Начальника Генерального Штаба в Анголе. Был награждён боевыми орденами Красной Звезды и Красного Знамени, российскими орденами Дружбы и Почета, многими медалями.

Уволившись в запас, связал свою жизнь с Карелией, где трудился на разных должностях и активно участвовал в общественной жизни республики. В последние годы возглавлял Карельское региональное отделение Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов».

Глава Карелии и правительство республики выражают глубокие соболезнования семье, родным и близким покойного.

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