В Петрозаводске установили крест-кенотаф расстрелянному священнику

Возле Крестовоздвиженского собора появился памятный крест-кенотаф расстрелянному в 1937 году священнослужителю.

По благословению митрополита Петрозаводского и Карельского Константина установили крест-кенотаф клирику Крестовоздвиженского собора Михаилу Громцову, расстрелянному в 1937 году, пишут в официальном паблике епархии.

На торжественную установку и освящение креста, изготовленного в водлозерском приходе, съехались потомки отца Михаила из Москвы, Петербурга, Мурманска, Пудожа. Его установили у восточной стены алтаря храма.

Протоиерей Михаил Громцов родился 8 ноября 1876 года и крещен на Водлозерско-Пречистенском погосте. В 1898 году он окончил Олонецкую духовную семинарию, а затем служил псаломщиком Петрозаводского кафедрального собора и, одновременно, преподавал пение в духовном училище. В мае 1917 года его избрали членом совета при епископе. Во время Октябрьской революции священник Михаил продолжал отстаивать интересы православной церкви и простых людей. В 1918 году его отправили в монастырь «на пожизненное заключение».

В марте 1935 года отца Михаила сослали в Уфу и повторно осудили через два года. На сайте «Возвращенные имена. Книги памяти России» приведены данные из следственного дела прот. Михаила. Он был вновь арестован 9 ноября 1937 года Тройкой УНКВД Башкирской АССР приговорен по ст. 58-10 УК РСФСР к высшей мере наказания. Его расстреляли в Уфе 18 ноября в 1937 году.