15:36, 18 Апреля 2018
В Петрозаводске уже в этом году может начаться строительство завода медтехники
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Немецкая компания Eucatech AG – производитель медтехники в области сосудистой кардиологии – подтвердила готовность участвовать в проекте строительства завода в Петрозаводске в этом году.
Об этом сообщил вице-президент компании Микаэль Гизе на встрече в Петрозаводске с премьер-министром правительства Карелии Александром Чепиком.
Немецкая компания выступает партнером петербургской фирмы "Канкор", которая планирует построить в Петрозаводске завод по производству медицинских стентов и медицинского инструментария. По словам Гизе, работы на строительной площадке могут начаться уже в этом году.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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