В Петрозаводске уже в этом году может начаться строительство завода медтехники

Немецкая компания Eucatech AG – производитель медтехники в области сосудистой кардиологии – подтвердила готовность участвовать в проекте строительства завода в Петрозаводске в этом году.

Об этом сообщил вице-президент компании Микаэль Гизе на встрече в Петрозаводске с премьер-министром правительства Карелии Александром Чепиком.

Немецкая компания выступает партнером петербургской фирмы "Канкор", которая планирует построить в Петрозаводске завод по производству медицинских стентов и медицинского инструментария. По словам Гизе, работы на строительной площадке могут начаться уже в этом году.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".